В муниципальных выборах в Псковской области будут участвовать более 100 кандидатов от ЛДПР

12:58, 20 июля 2020, ПАИ

На предстоящих в сентябре муниципальных выборах в Псковской области кандидаты от ЛДПР будут участвовать в 106 избирательных кампаниях. Об этом в эфире ПАИ-live 20 июля сообщил координатор регионального отделения партии Артём Васильев.

На выборы главы Себежского района от партии выдвинули Алексея Харлашина. 5 лет назад он занял второе место, уступив действующему главе района Леониду Курсенкову. В этом году партия ЛДПР рассчитывает занять первое место.

Партия ЛДПР ставит перед собой задачу на сентябрьские выборы – сохранить и приумножить мандаты. Сейчас в районах работают 44 депутата от ЛДПР.