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Общество

Михаил Ведерников занял девятое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Фото Дарьи Хватковой.

Девятое место занял Михаил Ведерников в рейтинге активности губернаторов в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности губернатора за неделю с 13 по 19 июля равняется 33. За неделю глава региона опубликовал 33 поста.

Первое место в рейтинге занял председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, который разместил 16 постов за неделю, провёл один прямой эфир и опубликовал 109 «историй», набрав индекс 72,5.

Второе место занял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который выложил 6 постов и 85 «историй», набрав индекс 48,5.

Третью строчку занял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который за эту неделю выложил 25 постов, 46 «историй» и набрал индекс 48.

С ним же разделил третью строчку губернатор Костромской области Сергей Ситников, набрав индекс 48 и выложив 6 постов и 84 «истории».

 

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