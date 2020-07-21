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Житель Пскова убил и сжёг изнасилованную 18-летнюю девушку

36-летний ранее судимый житель Пскова изнасиловал 18-летнюю дочь сожительницы, после чего расправился с ней и устроил пожар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В начале августа 2019 года обвиняемый пришёл в квартиру на улице Инженерной в состоянии опьянения к 18-летней дочери своей сожительницы. После отказа вступить с ним в половую связь обвиняемый изнасиловал её и совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера.

Желая скрыть преступление, мужчина зарезал потерпевшую, нанеся ей несколько ударов ножом в шею. После этого он поджёг несколько предметов в квартире, устроив пожар, а также открыл конфорки газовой плиты и скрылся. В квартире произошёл пожар, но взрыва удалось избежать благодаря пожарным, которые своевременно прибыли на место происшествия.

Кроме того, в июле 2019 года обвиняемый, незаконно проникнув в бытовку на территории ПАО «Псковский завод механических приводов», похитил из нее строительные инструменты, которые затем продал, потратив вырученные деньги на собственные нужды.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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