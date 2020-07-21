Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут

11:24, 21 июля 2020, ПАИ

Самым ярким мероприятием в праздновании города станет фейерверк, сообщил на пресс-конференции заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов 21 июля.

Салют запустят вечером 23 июля в 22:30 на набережной у кампуса Псков ГУ. Псковичи смогут наблюдать за ним с моста и противоположного берега реки Великой. Фейерверк продлится 10 минут. На время подготовки и проведения салюта с 22.00 перекроют движение автотранспорта по Рижскому проспекту. Александр Коновалов отметил, что салют пройдет в четверг, а не как обычно в субботу, поскольку 23 июля - это единственный день, в который будет праздноваться День города.

В целом, как заметил замглавы города, крупных мероприятий в День города не будет, ограничительные меры, связаные с коронавирусной инфекцией, перечекнули культурную жизнь Пскова, 9 Мая не смогли отпраздновать, запрет до сих пор не сняли, запрет на массовые мероприятия длится до 28 июля.

Также в Пскове, в день освобождения - 23 июля, пройдут памятниые ритуалы возле памятников героям войны. Их проведут в ограниченном виде с соблюдением социальной дистанции. Традиционный Поезд памяти в этом году отменен. В 16.00 состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В этот же день вручат медали псковичам, которые получили звание «Почетный гражданин Пскова».