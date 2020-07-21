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Общество

Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут

Салют в Пскове пройдет 23 июля. Фото ПАИ.

Самым ярким мероприятием в праздновании города  станет фейерверк, сообщил на пресс-конференции заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов 21 июля. 

Салют запустят вечером 23 июля в 22:30 на набережной у кампуса Псков ГУ.  Псковичи смогут наблюдать за ним с моста и противоположного берега реки Великой. Фейерверк продлится 10 минут.  На  время подготовки и проведения салюта с 22.00 перекроют движение автотранспорта по  Рижскому проспекту. Александр Коновалов отметил, что салют пройдет в четверг, а не как обычно в субботу, поскольку  23 июля - это единственный день, в который будет  праздноваться День города.

В целом, как заметил замглавы города, крупных мероприятий в День города не будет, ограничительные  меры, связаные с коронавирусной инфекцией, перечекнули культурную жизнь Пскова, 9 Мая не смогли отпраздновать, запрет до сих пор  не сняли, запрет на массовые мероприятия  длится до 28 июля.

Также  в Пскове, в  день освобождения - 23 июля, пройдут памятниые ритуалы возле памятников героям войны. Их проведут в ограниченном виде с соблюдением   социальной  дистанции. Традиционный  Поезд памяти в этом году отменен.  В 16.00 состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В этот же день вручат медали псковичам, которые получили звание «Почетный гражданин Пскова».

 

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