Пять псковских учителей получат поддержку в 1 млн рублей

12:45, 21 июля 2020, ПАИ

В 2020 году пять учителей, которые преподают в сельских школах Псковской области, получат по одному миллиону рублей по программе «Земский учитель». Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего на участие в программе подали заявки 105 учителей, однако победителей в этом году будет только пять. Решение, кого поддержать, примет экспертная комиссия.

Александр Седунов отметил, что на сайте «Земский учитель» представлены все вакансии для педагогов с подробным описанием.

Также молодой специалист получает дополнительные стимулирующие от государства в течение первых трех лет - 50 тысяч рублей.