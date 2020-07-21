0
12:18
Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
11:38
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
11:24
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
11:03
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
10:20
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
09:37
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
08:04
Псковичи просят установить пандус на лестнице
Еще новости
Общество

Пять псковских учителей получат поддержку в 1 млн рублей

Фото: Андрей Степанов.

В 2020 году пять учителей, которые преподают в сельских школах Псковской области, получат по одному миллиону рублей по программе «Земский учитель». Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего на участие в программе подали заявки 105 учителей, однако победителей в этом году будет только пять. Решение, кого поддержать, примет экспертная комиссия.

Александр Седунов отметил, что на сайте «Земский учитель» представлены все вакансии для педагогов с подробным описанием.

Также молодой специалист получает дополнительные стимулирующие от государства в течение первых трех лет - 50 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
21 июля 2020
Случаев списывания на ЕГЭ в Псковской области не зарегистрировали
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
21 июля 2020
Часть Рижского проспекта в Пскове перекроют в Пскове 23 июля
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
21 июля 2020
Салют в Пскове 23 июля продлится 10 минут
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
21 июля 2020
Олег Брячак о силе и бессилии «Справедливой России» (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
21 июля 2020
Олег Брячак в прямом эфире ПАИ-live: о силе и бессилии «Справедливой России»
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
21 июля 2020
Грозы ожидаются в Псковской области 21 июля
Псковичи просят установить пандус на лестнице
21 июля 2020
Псковичи просят установить пандус на лестнице
«Живём под постоянным давлением» - приют для животных «Лесопилка» ищет новое место
21 июля 2020
«Живём под постоянным давлением» - приют для животных «Лесопилка» ищет новое место

Идет загрузка...