Троицкий мост временно закроют в Пскове
Троицкий (Советский) мост временно закроют в Пскове с 20:00 24 июля до 6:00 27 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Ограничение движение связано с заменой инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.
Также будет закрыт участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской. В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.