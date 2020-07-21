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Общество

Проверено на себе: Как выехать в Евросоюз, когда границы закрыты

Проверка документов на границе. Архив. Фото Андрея Степанова.

Корреспондент Псковского агентства информации Ольга Машкарина отправилась в долгожданный отпуск. Чтобы попасть в родной город Вильнюс и воссоединиться с мужем – гражданином Литвы, ей пришлось учесть множество нюансов. Какие документы нужно иметь на руках и что нужно знать, чтобы попасть за границу, когда кордоны закрыты из-за коронавируса, читайте в этом материале. 

Пересечение границы в июле 2020 года из обыденной и привычной ситуации стало похоже на талант хождения сквозь стены. Но у меня всё-таки получилось, и я приехала в родной Вильнюс, не взирая на закрытые границы и всеобщую истерию, тлеющую то сильнее, то слабее с марта.

Я пересекала российско-латвийскую границу в Убылинке (Пыталовский район Псковской области) пешком.

Что надо знать, если вы собрались оказаться по ту сторону разделительной черты?

- Прежде всего, должна быть веская причина, чтобы вас пропустили. В моём случае – муж-гражданин ЕС. (Проехать также можно к родителям и детям. Учёба, работа, срочное лечение – тоже основание, но всё это требует документального подтверждения).

- При себе иметь заграничный паспорт с действующей визой. Если есть ВНЖ, то виза, разумеется, не понадобится.

- Свидетельство о браке. Если оно у вас на иностранном как у меня, то с переводом на русский и нотариальным заверением.

- Копию паспорта мужа (на всякий пожарный всех страниц).

- В моем случае подошла фотография ID-карточки мужа, срочным образом присланная в Telegram. Наши пограничники на посту сжалились и пустили меня и без всяких копий на руках. Их не было, потому что в псковском Погрануправлении мне об этом ни слова не сказали (я звонила в ведомство накануне). В ответ на мои аргументы относительно телефонных звонков в Погрануправление на посту мне сообщили, что никаким разговорам лучше не доверять, а внимательно читать распоряжения Правительства #635-р от 16.03.20 и #763-р от 27.03.20, в которых «всё написано».

- Финт с пересечением закрытой границы возможен один раз. Вас выпустят и впустят, но второй раз (если граница РФ всё ещё будет закрыта) не выпустят, будь у вас в ЕС хоть вся семья. Об этом вам сообщат под видеозапись прямо на посту.

 

Автомобильный пропускной пункт Убылинка в Псковской области. Фото yandex.ru

Что от вас не потребуют:

- Справку об отсутствии коронавируса. У меня она была, но не пригодилась.

- Измерения температуры. Вот этот пункт меня очень беспокоил, потому что от волнения у меня температура подскочила до 37 и 4 (я знаю толк в повышении градуса), но после 1,5 часов мытарств и ожидания всё пришло в норму.

После таможни и пограничного контроля на российской стороне вас ждёт симметричная процедура на латвийской территории. Документы те же плюс необходимо будет заполнить анкету, в которой вас уведомляют о соблюдении обязательного 14-дневного карантина в Латвии. В анкете указывается имя-фамилия, номер паспорта, номер телефона и адрес, по которому вас можно найти.

Если вы следуете через Латвию транзитом, уточняйте, как обстоят дела с требованиями о самоизоляции в той стране, куда направляетесь.

Если вас пропустила только одна сторона (Россия или Латвия), то это ещё ничего не означает. На моих глазах российская погранслужба развернула водителя автомобиля с немецкими номерами, который парой минут ранее успешно прошёл все процедуры на стороне Латвии. Полагаю, такой же «разворот» возможен и в обратном направлении. Радоваться можно только когда окажетесь вне шлагбаумов и зелёных будок.

Ольга Машкарина
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