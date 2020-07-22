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Общество

11 человек тушили пожар в переулке Лунный в Великих Луках

В Великих Луках пожар в переулке Лунный тушили 11 человек на трёх машинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 21 июля в 16:57. В неэксплуатируемом строении сгорела кровля. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. 

Также в ночь на 22 июля возле дома № 29/31 на Рижском проспекте в Пскове неизвестные подожгли автомобиль Renault Koleos 2018 года выпуска. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

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