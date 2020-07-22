Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

10:30, 22 июля 2020, ПАИ

В список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 вошла Псковская область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Псковская область заняла пятую строчку среди субъектов с показателем 0,5% вместе с Орловской, Смоленской, Тульской, Костромской, Рязанской областями, а также Забайкальским краем и Республикой Дагестан. Первое место с показателем 0% заняли Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

По данным на 21 июля, в Псковской области коронавирусом заболели 3 486 человек.