3 486 жителей Псковской области заразились коронавирусом

22:52, 21 июля 2020, ПАИ

Всего 3 486 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. За сутки коронавирус подтвердили у 32 человек.

«Рассчитываем, что к концу этой недели вся информация о пике заболевания будет обработана, – отметил Михаил Ведерников. – Если положительная тенденция в части эпидемиологической обстановки сохранится, через несколько дней вынесем на обсуждение снятие ряда противовирусных ограничений. Берегите себя!»

Всего выздоровело 2 220 пациентов, за сутки – 56. Скончалось 46 человек.

Специалисты в Псковской области провели 59 183 теста на коронавирус (за сутки – 635).