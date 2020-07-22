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Общество

В связи с празднованием Дня города в Пскове изменится движение автобусов

Движение автобусов в Пскове изменится в связи с празднованием Дня города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

23 июля с 22:00 до 00:00 будет перекрыто движение транспорта по Ольгинскому мосту.

Автобусы маршрутов №№ 3, 4, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспектуту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

В обратном направлении: автобус маршрута №3 по Октябрьскому проспекту на ул. Вокзальную, далее по ул. Вокзальной (с остановкой у ж/д музея), ул. Советской, через пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками; автобус маршрута №4 с Октябрьского проспекта следует с поворотом на ул. Гагарина (с остановкой), ул. Бастионную с выездом на ул. Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по ул. Советской, через пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками; автобус маршрута №№ 17 с Вокзала следует по ул. Вокзальной, ул. Советской, пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками; автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с Вокзала следуют по ул. Вокзальной, ул. Советской, через пл. Победы, Дамбу, по ул. М. Горького со всеми остановками; автобус маршрута № 19 следует от Цементных складов через пл. Победы, ул. Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы на Цементные склады.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А следуют через пл. Победы, ул.Советскую на Вокзал; от Вокзала по ул. Советской, пл. Победы, ул.Я. Райниса; автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной по ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов №№ 118, 124, 124А, следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;(с обязательной остановкой ул. Коммунальная). 

Елена Полонская рассказала о программе празднования Дня города.

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