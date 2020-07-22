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Общество

Елена Полонская рассказала о программе празднования Дня города

Глава города Пскова Елена Полонская рассказала, как будет отмечаться День города в эфире псковской радиостанции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Многие развлекательные мероприятия будут проведены на интернет-площадках с 23 по 26 июля.

Городской культурный центр подготовил для псковичей онлайн-программу. Трансляция будет проходить в официальной группе ГКЦ «Вконтакте», а также на других страницах в социальных сетях и официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Глава города отметила, что 23 июля в 22:30 в Пскове состоится праздничный фейерверк. При этом она попросила псковичей и гостей города соблюдать все меры предосторожности, так как в настоящее время в областном центре наблюдается уверенное снижение заболеваемости коронавирусом, и эту тенденцию очень хотелось бы сохранить. Тем более что салют обычно хорошо виден не только с набережной, но и с других точек города.

Ещё одним мероприятием в рамках празднования Дней города, которое проведут в традиционном режиме, станет церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Пскова» и вручения медалей «За заслуги перед Псковом». Елена Полонская подчеркнула, что данных наград были удостоены простые и в то же время самые главные, достойные уважения и искреннего восхищения люди.

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