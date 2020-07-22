Андрей Михеев дал прогноз по восстановлению экономики в Псковской области

17:06, 22 июля 2020, ПАИ

По итогам 2021 года экономика Псковской области по большинству показателей должна выйти на уровень 2019 года. Такой прогноз дал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live.

Руководитель профильного комитета отметил, что по объективной общероссийской тенденции в Псковской области фиксируется ухудшение социально-экономической ситуации.

В случае, если Россию минует очередная волна коронавируса и закрытия предприятий, то по итогам 2021 года регион по большей части показателей должен выйти на уровень, сопоставимый с 2019 годом. Такой прогноз дают в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике региона.