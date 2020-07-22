34 уголовных дела возбудила Псковская таможня в 2020 году

18:08, 22 июля 2020, ПАИ

Псковская таможня входит в число лидеров по количеству возбужденных уголовных дел в первом полугодии на Северо-Западе. 34 уголовных дела открыли псковские таможенники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни.

Всего за шесть месяцев в ведомстве возбуждено 266 уголовных дел (на 30 больше, чем в прошлом году).

Значительная часть выявленных нарушений – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов. По этой статье возбуждено 71 уголовное дело. Еще 60 уголовных дел завели по статье 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. В 49 случаях граждане незаконно перевозили за рубеж денежные средства или нарушали требования валютного законодательства. По фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ возбуждено 23 уголовных дела.

За этот период Северо-Западная таможня изъяла более 64 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и более 9 килограммов сильнодействующих веществ.