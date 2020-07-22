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Общество

Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари

Иллюстрация: Псковская городская библиотека.

Псковские библиотекари придумали необыкновенный путеводитель по Пскову – с Вовочкой, инопланетянами и не только. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в городской библиотеке.

«Это «бродилка» по городским достопримечательностям, которые привязаны к 11 муниципальным библиотекам», - объяснили в учреждении.

Создатели нового путеводителя намеренно отказались от традиционной стилистики и не стали сосредотачиваться на памятниках истории и архитектуры, которые уже описаны в других справочниках о Пскове, а постарались выявить возле каждой городской библиотеки неочевидные точки притяжения и рассказать о них.

Иллюстрация: Псковская городская библиотека.

«Из этого путеводителя вы, например, узнаете, «какая из псковских городских библиотек находится в самом жабьем месте, а какая – в самом алмазном», «возле какой из псковских библиотек прогуливался Жан-Поль Сартр, а какой должен сказать спасибо Жан-Поль Бельмондо», «по соседству с какой из библиотек вырос самый первый Вовочка Всея Руси, а неподалёку от какой Иван Грозный ненадолго превратился в Ивана Милостивого». Библиотечный путеводитель укажет вам, где в Пскове находится «центр общения» с инопланетянами, а где – малинник, в котором водятся чемпионы мира», - говорится в описании нового путеводителя.

Иллюстрация: Псковская городская библиотека.

Идея создать такой путеводитель родилась у псковских библиотекарей во время карантина, пока все учреждения были закрыты на замок. В итоге, как сказано в предисловии, «получился уникальный экскурсионный маршрут для библиофилов: направо пойдёшь – в псковские Афины попадёшь, налево пойдёшь – коня найдёшь». «Казалось бы, откуда в библиотеках кони. А вот почитайте», - предлагает новый путеводитель.

Над иллюстрацией издания работает псковский художник Игорь Черкасов.

Путеводитель должен появиться в печатном виде в каждой библиотеке Пскова уже осенью, его электронную версию опубликуют на сайте.

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