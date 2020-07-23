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Общество

Завершился чемпионат России по футболу

В России завершился чемпионат страны по футболу. По итогам турнира чемпионом стал «Зенит», на втором месте расположился «Локомотив», на третьем – «Краснодар».

В Лиге чемпионов от России сыграют «Зенит» и «Локомотив» – обе команды начнут с группового этапа, а также «Краснодар», которому предстоит пройти квалификацию.

В Лиге Европы сыграет ЦСКА и «Ростов». Они заняли четвёртое и пятое место в чемпионате России по футболу соответственно.

«Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели из Российской премьер-лиги. В следующем сезоне их заменят волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

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