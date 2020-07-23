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Общество

Два пешеходных перехода планируют убрать в Пскове

В Пскове планируют ликвидировать два пешеходных перехода. Такое предложение было озвучено на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения, на котором обсуждались меры по ликвидации 13 предочаговых мест концентрации ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Речь идёт о пешеходном переходе на пересечении улиц Максима Горького и Пароменской, расположенный ближе к Рижскому проспекту, а также о переходе на Т-образном перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной.

Члены рабочей группы также решили, что на улице Советской необходимо дополнительно спилить вблизи пешеходных переходов деревья, мешающие обзору. На Рижском проспекте и улице Коммунальной планируют поставить пешеходное ограждение. На пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной будет проработан вопрос с разметкой.

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