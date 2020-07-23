Видео: задержание подозреваемого в нападении с ножом на посетителя псковской закусочной

00:23, 23 июля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации публикует видеозапись задержания в Пскове мужчины, который подозревается в нападении на посетителя закусочной «Дельфин» (улица Вокзальная, 52) и нанесении ему ножевого ранения.

Инцидент произошёл 22 июля. Пскович набросился на другого посетителя закусочной и ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а дебошира задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.