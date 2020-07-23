В Псковской области продолжаются поиски пропавшего пациента областной больницы

08:31, 23 июля 2020, ПАИ

Поиски пропавшего пациента областной больницы продолжаются в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Баранов Геннадий 1 июня текущего года ушёл из областной больницы после оказания ему медицинской помощи. До настоящего времени его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

В день пропажи был одет: куртка чёрная, брюки белые, сандалии тёмные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.