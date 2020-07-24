0
11:33
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки в три раза превысило число заболевших
11:28
Ещё 20 жителей Псковской области заболели коронавирусом
11:15
«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса – Герман Петрушко
11:04
Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку» - коммунист Алексеенко
11:01
Парк планируют обустроить у новой инфекционной больницы в Пскове
10:01
Начался ПАИ-live с руководителем обкома КПРФ Петром Алексеенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
09:50
В Островском районе открыли пляж на Гороховом озере
Еще новости
Общество

МегаФон поможет удалённо контролировать здоровье пациентов

МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей, которое позволит государственным и частным медицинским учреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.

Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине: выросла потребность в удаленных консультациях. МегаФон разработал решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.

Медицинские приборы, оснащенные sim-картами, после проведения измерений показателей здоровья – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона, где они агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные видит только врач в интерфейсе решения. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента к ним на прием.

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа МегаФона позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием», - говорит директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

Первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии – короткий, рассчитанный на один - три месяца, который позволяет назначить и проконтролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.

Развитие цифровых сервисов МегаФона в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Платформа МегаФона рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Решение МегаФона создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.

МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки в три раза превысило число заболевших
24 июля 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области за сутки в три раза превысило число заболевших
Ещё 20 жителей Псковской области заболели коронавирусом
24 июля 2020
Ещё 20 жителей Псковской области заболели коронавирусом
«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса – Герман Петрушко
24 июля 2020
«Титан-Полимер» не являлся участником судебного процесса – Герман Петрушко
Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку» - коммунист Алексеенко
24 июля 2020
Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку» - коммунист Алексеенко
Парк планируют обустроить у новой инфекционной больницы в Пскове
24 июля 2020
Парк планируют обустроить у новой инфекционной больницы в Пскове
Начался ПАИ-live с руководителем обкома КПРФ Петром Алексеенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
24 июля 2020
Начался ПАИ-live с руководителем обкома КПРФ Петром Алексеенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
В Островском районе открыли пляж на Гороховом озере
24 июля 2020
В Островском районе открыли пляж на Гороховом озере
Руководитель обкома КПРФ станет гостем ПАИ-live
24 июля 2020
Руководитель обкома КПРФ станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...