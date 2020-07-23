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Общество

Более 8 километров трассы Неелово – Печоры отремонтируют к 14 августа

На участке автомобильной дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в Печорском районе продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» проводит отсыпку обочин смесью С-11 (смесь щебня и песчано-гравийной смеси). В работе задействованы обочиноукладчик, самосвалы для подвоза сыпучего материала, подметальная щетка и каток.

Ранее на дороге выполнено устройство дорожного покрытия. Оно состоит из двух слоев: выравнивающего и верхнего. При укладке выравнивающего слоя, который местами достигает 20 сантиметров, заложены виражи. Верхний слой выполнен из габбро-диабаза толщиной 5 сантиметров. Всего заасфальтировано более 58 тысяч квадратных метров покрытия.

Подрядчик также отремонтировал водопропускные трубы, автобусные остановки, выкопал кюветы, прочистил полосу отвода. Впереди обустройство бровки и нанесение разметки. Срок сдачи объекта по контракту – 14 августа.

Заказчиком ремонта выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на выполнение работ в объеме 86,7 млн рублей выделены из областного бюджета. В нормативное состояние будет приведено 8,3 километра дороги (км 27+245 - км 35+566).

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