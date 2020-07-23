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Общество

Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове

Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове в день 1117-летия со дня первого упоминания Пскова в летописи и 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии у Могилы Неизвестного Солдата приняли участи губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Елена Полонская, глава администрации Пскова Александр Братчиков, настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор, командование и военнослужащие 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, ветераны и жители города.

Церемония началась с заупокойной литии «Во славу павших, во имя живых», которую совершил настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор.

Участники торжественно-траурного ритуала почтили память павших минутой молчания. По окончании церемонии собравшиеся возложили гирлянду воинской славы и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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