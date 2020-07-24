Около четверти россиян сталкиваются с проблемами при покупке лекарств

07:24, 24 июля 2020, ПАИ

В России с проблемами при покупке медикаментов сталкиваются около 23 % граждан. Такие данные содержатся в исследовании, который провели ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко» и межотраслевым объединением «Фармпробег», пишет газета «Известия».

В исследовании «Качество и доступность лекарственных средств-2020» приняли участие 1 157 пациентов из разных регионов. Они отметили, что проблема покупки лекарств стала особенно серьезной во время пандемии коронавируса.

В то же время за год число россиян, которым бывает непросто купить нужные медикаменты, снизилось в два раза. Тем не менее, основные причины недоступности лекарств остались прежними. Так, 58 % респондентов не хватает денег на необходимые препараты (в 2019 году их было 55 %), а 39 % указали на отсутствие нужных лекарств в продаже (35 % – в 2019 году).

При этом оценка пациентами качества приобретаемых ими препаратов улучшилась незначительно: 34 % респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с некачественными препаратами, в 2019 году таких было 38%.