0
07:51
Более 9,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
00:01
Салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:55
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 24 июля
23:04
10-минутный салют состоялся в День города в Пскове
22:24
ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка
22:12
Фонтан заработал у Рижской гостиницы в Пскове
20:55
Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове
Еще новости
Общество

Около четверти россиян сталкиваются с проблемами при покупке лекарств

В России с проблемами при покупке медикаментов сталкиваются около 23 % граждан. Такие данные содержатся в исследовании, который провели ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья Н. А. Семашко» и межотраслевым объединением «Фармпробег», пишет газета «Известия».

В исследовании «Качество и доступность лекарственных средств-2020» приняли участие 1 157 пациентов из разных регионов. Они отметили, что проблема покупки лекарств стала особенно серьезной во время пандемии коронавируса.

В то же время за год число россиян, которым бывает непросто купить нужные медикаменты, снизилось в два раза. Тем не менее, основные причины недоступности лекарств остались прежними. Так, 58 % респондентов не хватает денег на необходимые препараты (в 2019 году их было 55 %), а 39 % указали на отсутствие нужных лекарств в продаже (35 % – в 2019 году).

При этом оценка пациентами качества приобретаемых ими препаратов улучшилась незначительно: 34 % респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с некачественными препаратами, в 2019 году таких было 38%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 9,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
24 июля 2020
Более 9,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 июля 2020
Салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 24 июля
23 июля 2020
Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 24 июля
10-минутный салют состоялся в День города в Пскове
23 июля 2020
10-минутный салют состоялся в День города в Пскове
ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка
23 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове перекрыли движение на Ольгинском мосту из-за фейерверка
Фонтан заработал у Рижской гостиницы в Пскове
23 июля 2020
Фонтан заработал у Рижской гостиницы в Пскове
Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове
23 июля 2020
Память павших бойцов и мирных жителей почтили в Пскове
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля 2020
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Идет загрузка...