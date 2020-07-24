Руководитель обкома КПРФ станет гостем ПАИ-live

09:14, 24 июля 2020, ПАИ

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко станет гостем прямого эфира ПАИ-live в пятницу, 24 июля, в 10:00.

Обсудим положение компартии в начале нового избирательного цикла, участие КПРФ в сентябрьских муниципальных выборах, возможные политические альянсы, а также поговорим о деятельности коммунистов в областном Собрании и городской Думе.

Ранее в прямом эфире ПАИ-live руководитель проекта Александр Машкарин встречался с руководителями региональных отделений ЛДПР и «Справедливой России» Артёмом Васильевым и Олегом Брячаком.