Из-за пандемии коронавируса пыталовский бюджет наполняется налогами лишь наполовину

13:30, 24 июля 2020, ПАИ

Пандемия нанесла ощутимый урон бюджету Пыталовского района. Об этом в эфире ПАИ-live 24 июля заявила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

«Мы всегда жили скромно, большого количества налогов не поступало, но сейчас налоговая база исполнена меньше чем на 50%, поступление доходов тоже меньше 50%», - рассказала Вера Кондратьева.

Глава района подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса пострадали индивидуальные предприниматели, предприятия розничной торговли.

«Мы живем только с тех финансовых средств, которые приносит область», - отметила глава Пыталовского района.