Вера Кондратьева рассказала о борьбе с коронавирусом в Пыталовском районе

13:25, 24 июля 2020, ПАИ

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала о борьбе с коронавирусом в муниципалитете в прямом эфире ПАИ-live 24 июля.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 начал свою работу в Пыталовском районе 22 марта – были созданы мобильные и рабочие группы, также оказывали помощь волонтеры. Сейчас, пояснила Вера Кондратьева, в муниципалитете из 18 зараженных 14 уже выздоровели. При этом семеро заразились по контакту.

Глава района рассказала, что проводилась дезинфекция, а в рамках подготовки к ЕГЭ закупались средства индивидуальной защиты и термометры. Кроме этого, в районе проводились рейды в целях контроля за исполнением предписаний Роспотребнадзора.

Сейчас, по словам Веры Кондратьевой, Пыталовский район «возвращается к жизни».