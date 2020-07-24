К осени в Пыталово завершат ремонт улицы Красноармейской

13:31, 24 июля 2020, ПАИ

Дорогу на центральной улице Пыталово обновят в конце лета – начале осени. Об этом в эфире ПАИ-live 24 июля заявила глава района Вера Кондратьева.

Подрядчик вышел на объект, укладывает бордюрный камень. Вскоре приступят к снятию дорожного полотна и его укладке. На улице будут обновленные тротуары, поставят остановки.

«Работа идет, население выдохнуло», - отметила Вера Кондратьева.

Несколько лет назад в городе начали ремонт дороги на улице Красноармейской, но до конца он завершен не был, требовалось дополнительное финансирование. В 2019 году ремонт продолжился, завершить работы должны к осени этого года.