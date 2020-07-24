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Общество

Количество безработных жителей Псковской области выросло в пять раз

Фото Андрея Степанова

В пять раз выросло количество безработных в Псковской области. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в эфире проекта ПАИ-livе 24 июля.

«В Псковской области, как и в целом по России безработица выросла в пять раз по сравнению с началом года, - отметил Сергей Аржаников. – Было 2 060 безработных 1 января 2020 года, сегодня уже 11 332».

При этом 10 345 жителям Псковской области выплачивают пособия по безработице.

«В прошлом году среднее пособие составляло 6 700, - отметил Аржаников. – Сегодня более 10 тысяч рублей».

Сергей Аржаников отметил, что значительную роль в росте безработицы сыграли различные выплаты, в том числе из областного бюджета – по пять тысяч рублей определённой категории граждан.

«Это стимулировало приток обращений за господдержкой, - добавил Сергей Аржаников. – 75% действительно потеряли работу, 25% - никогда не пользовались государственной поддержкой».

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