Михаил Ведерников поручил решить проблему с водоснабжением на улице Матросова в Идрице

15:36, 24 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил решить проблему с водоснабжением домов на улице Матросова в посёлке Идрица Себежского района.

«Мы, жители улицы Матросова посёлка Идрица, очень просим провести воду на вторую половину нашей улицы, начиная с дома 46 и далее, так как в связи с погодными условиями почти каждое лето сидим с пустыми колодцами, – написала местная жительница в Instagram-аккаунте главы региона. – Воды большинству жителей взять негде, даже общественные колонки несколько лет назад срезаны».

Михаил Ведерников поручил разобраться с ситуацией председателю комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергею Грахову. «Возьмём в работу», – ответил Грахов.