0
17:59
Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции
17:56
ФОТОФАКТ: В Гдовском районе выпал крупный град
17:47
Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области
17:42
Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги
17:39
Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
16:56
Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич
16:39
Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове
Еще новости
Общество

Публичные слушания по изменению проектов планировки и межевания на Завеличье пройдут в августе

В Пскове состоятся публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона в границах улицы Кузбасской Дивизии, улицы Западной и границы муниципального образования «Город Псков», утвержденные постановлением администрации города Пскова от 11 апреля № 433. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующее постановление подписала глава города Елена Полонская.

Публичные слушания назначены на 25 августа, начало в 18:00.

Они пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы по адресу: улица Некрасова, 14. Участникам, желающим очно присутствовать на обсуждении, рекомендуют заблаговременно, до 15:00 25 августа, сообщить об этом в оргкомитет по телефону: 29-03-00.

С проектом, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, и информационными материалами к нему можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова, расположенном по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2-а по рабочим дням с 27 июля по 24 августа, время ознакомления – с 14:00 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции
24 июля 2020
Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции
ФОТОФАКТ: В Гдовском районе выпал крупный град
24 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Гдовском районе выпал крупный град
Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области
24 июля 2020
Крупные очаги борщевика фиксируются в Пскове и ещё пяти районах Псковской области
Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги
24 июля 2020
Бузова поздравила поклонников с Днем памяти княгини Ольги
Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
24 июля 2020
Новый причал и мостки строят у Словенских ключей в Изборске
Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич
24 июля 2020
Ушла из жизни балетмейстер псковского ансамбля «Сказ» Марина Гриневич
Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове
24 июля 2020
Видеонаблюдение планируется установить на стадионе «Электрон» в Пскове
Елену Бибикову наградили почетной грамотой правительства России
24 июля 2020
Елену Бибикову наградили почетной грамотой правительства России

Идет загрузка...