Публичные слушания по изменению проектов планировки и межевания на Завеличье пройдут в августе

17:10, 24 июля 2020, ПАИ

В Пскове состоятся публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона в границах улицы Кузбасской Дивизии, улицы Западной и границы муниципального образования «Город Псков», утвержденные постановлением администрации города Пскова от 11 апреля № 433. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующее постановление подписала глава города Елена Полонская.

Публичные слушания назначены на 25 августа, начало в 18:00.

Они пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы по адресу: улица Некрасова, 14. Участникам, желающим очно присутствовать на обсуждении, рекомендуют заблаговременно, до 15:00 25 августа, сообщить об этом в оргкомитет по телефону: 29-03-00.

С проектом, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, и информационными материалами к нему можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова, расположенном по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2-а по рабочим дням с 27 июля по 24 августа, время ознакомления – с 14:00 до 17:00.