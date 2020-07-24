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Общество

Глава псковской администрации констатировал полное взаимопонимание с подрядчиком на «Машиностроителе»

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков рассказал, что с подрядчиком, который занимается строительством стадионе «Машиностроитель», полное взаимопонимание. Об этом он сообщил в эфире программы «Лицом к городу».

«Раньше собирали большие планёрки, где были субподрядчики, а сейчас подрядчик готов ответить на любые вопросы, - отметил Александр Братчиков, добавив, что сейчас полное взаимопонимание с подрядной организацией.

Замечания, которые высказываются, исправляются в кратчайшие сроки, отметил глава администрации.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков рассказал, что с подрядчиком, который занимается строительством стадионе «Машиностроитель», полное взаимопонимание. Об этом он сообщил в эфире программы «Лицом к городу».

«Раньше собирали большие планёрки, где были субподрядчики, а сейчас подрядчик готов ответить на любые вопросы, - отметил Александр Братчиков, добавив, что сейчас полное взаимопонимание с подрядной организацией.

Замечания, которые высказываются, исправляются в кратчайшие сроки, отметил глава администрации.

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