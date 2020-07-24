Глава псковской администрации констатировал полное взаимопонимание с подрядчиком на «Машиностроителе»
Глава администрации города Пскова Александр Братчиков рассказал, что с подрядчиком, который занимается строительством стадионе «Машиностроитель», полное взаимопонимание. Об этом он сообщил в эфире программы «Лицом к городу».
«Раньше собирали большие планёрки, где были субподрядчики, а сейчас подрядчик готов ответить на любые вопросы, - отметил Александр Братчиков, добавив, что сейчас полное взаимопонимание с подрядной организацией.
Замечания, которые высказываются, исправляются в кратчайшие сроки, отметил глава администрации.
Глава администрации города Пскова Александр Братчиков рассказал, что с подрядчиком, который занимается строительством стадионе «Машиностроитель», полное взаимопонимание. Об этом он сообщил в эфире программы «Лицом к городу».
«Раньше собирали большие планёрки, где были субподрядчики, а сейчас подрядчик готов ответить на любые вопросы, - отметил Александр Братчиков, добавив, что сейчас полное взаимопонимание с подрядной организацией.
Замечания, которые высказываются, исправляются в кратчайшие сроки, отметил глава администрации.