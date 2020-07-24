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Общество

Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам обращения с ТКО в Псковской области

Совещание по вопросам обращения с ТКО в Псковской области провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основное внимание было приковано к особенностям взаимодействия регионального оператора с органами местного самоуправления, а также к проекту строительства объекта сортировки и обработки отходов в области.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов напомнил, что в адрес комитета от жителей региона поступали многочисленные жалобы на некорректные суммы платежей за услуги вывоза мусора. По поручению губернатора был разработан и подписан план-график оптимизации деятельности регионального оператора. Документ также был согласован ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области».

«Первая контрольная точка – актуализация данных и правильных счетов за ТКО по индивидуальному жилищному сектору. Работа в этом направлении ведётся активно. Данные передаются в Псковские коммунальные системы для того, чтобы уже в сентябре люди начали получать уточнённые платёжные документы», – рассказал Сергей Грахов и добавил, что параллельно ведутся работы по остальным пунктам графика, в том числе по обращению с несанкционированными свалками региона и по комплектации необходимого контейнерного парка.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская отметила, что работа с регоператором ведётся в соответствии с установленными сроками. Единственное, на что обратила внимание Валентина Понизовская, – это необходимость оказания финансовой помощи муниципалитетам в приобретении контейнеров под мусор.

Михаил Ведерников отметил, что покупка контейнеров будет включена отдельным блоком в специальную региональную государственную программу, которая охватит комплекс мер поддержки органов местного самоуправления. При этом глава региона сделал акцент на том, что для включения этого пункта в план финансирования следующего года необходимо, чтобы в муниципалитетах было понимание, какое количество контейнеров необходимо и по каким адресам они должны быть установлены. Кроме того, необходимо подготовить специализированные площадки. Губернатор предложил рассмотреть возможность их создания за счёт дополнительных работ по федеральным программам дорожного строительства или благоустройства городской среды. Это позволит решить задачу с наименьшими финансовыми потерями для регионального и муниципальных бюджетов.

На совещании также рассмотрены различные аспекты строительства в Псковской области объекта сортировки и обработки отходов. Участники встречи обсудили актуальные вопросы подготовки к заключению концессионного соглашения по возведению и эксплуатации экотехнопарка. Планируется, что на площадке инвестором будет возведён современный мусоросортировочный комплекс, который подразумевает разделение отходов на 15 различных фракций. Ожидается, что 50 % от общего объёма мусора будет направляться на переработку.

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