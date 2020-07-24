Продажу спиртного на розлив в жилых домах запретили псковские власти

19:11, 24 июля 2020, ПАИ

Псковские власти запретили продажу разливного пива в жилых домах и пристройках. Соответствующие изменения в постановление администрации региона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 июля, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно новой редакции документа, на территории региона не допускается розничная продажа в розлив слабоалкогольных спиртных напитков (сидра, пуаре, медовухи, в том числе из транспортной заводской упаковки) в торговых объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Реализация спиртных напитков запрещена также в пристройках к многоквартирным жилым домам и на прилегающих к этим домам территориях.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Ранее в регионе в соответствии с федеральным законодательством по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был принят закон, запрещающий розничную продажу алкогольной продукции в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.