Александр Котов: В сфере торговли работают тысячи организаций региона

14:07, 25 июля 2020, ПАИ

День работников торговли отмечается в России 25 июля. С этим праздником сотрудников и ветеранов этой сферы поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что торговля играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, поскольку обеспечивает обратную связь между потребителями и производителями, налоговые поступления в бюджет, занятость населения, рост предпринимательской активности, культурный обмен, создание условий для развития транспортной, логистической, строительной отраслей. «В сфере торговли работают тысячи организаций и индивидуальных предприятий, а количество жителей области и гостей региона, которые пользуются услугами розничной торговли и общественного питания, исчисляется сотнями тысяч», - отметил Александр Котов.

Председатель регионального парламента напомнил, что в связи с пандемией коронавируса значительная часть магазинов и точек общественного питания оказалась в трудной ситуации, но «даже в таких экстремальных условиях торговые предприятия региона смогли выстоять и продолжили работу после снятия ограничительных мер».

«Пусть энергия, опыт, профессионализм и желание трудиться помогают вам воплощать в жизнь перспективные идеи и добиваться высоких результатов! Здоровья, удачи и благополучия!» - пожелал Александр Котов.