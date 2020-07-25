В Куньинском районе ввели режим ЧС из-за очага африканской чумы

20:15, 25 июля 2020, ПАИ

В Куньинском районе в окрестностях деревни Слепнево введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет газета «Пламя».

Ранее Псковская областная ветеринарная лаборатория при исследовании проб от домашних свиней в деревнях Пески Оржаны Порховского района и Слепнево Куньинского района обнаружила генетический материал африканской чумы свиней.

В связи с этим комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Куньинского района постановила ввести режим ЧС на территории первой угрожаемой зоны – в радиусе пяти километров от очага заражения африканской чумой.

На границах зоны, в частности на трассе Кунья – Кресты, установлены ветеринарные посты, дезбарьеры, которые обрабатывают спецраствором.

Соответствующее распоряжение подписано главой района и опубликовано на сайте муниципалитета.