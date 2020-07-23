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Африканскую чуму свиней выявили в двух районах Псковской области

Фото Андрея Степанова

Африканскую чуму свиней выявили в Порховском и Куньинском районах Псковской области, пишет газета «Наш путь».

Псковская областная ветеринарная лаборатория при исследовании проб биологических материалов от домашних свиней в деревнях Пески Оржаны Дубровенской волости Порховского района и Слепнево Куньинской волости Куньинского района обнаружила генетический материал африканской чумы свиней. Экспертизы были проведены 17 и 21 июля соответственно.

Сейчас государственная ветеринарная служба Псковской области проводит мероприятия в соответствии с приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».

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