Африканскую чуму свиней выявили в двух районах Псковской области

17:23, 23 июля 2020, ПАИ

Африканскую чуму свиней выявили в Порховском и Куньинском районах Псковской области, пишет газета «Наш путь».

Псковская областная ветеринарная лаборатория при исследовании проб биологических материалов от домашних свиней в деревнях Пески Оржаны Дубровенской волости Порховского района и Слепнево Куньинской волости Куньинского района обнаружила генетический материал африканской чумы свиней. Экспертизы были проведены 17 и 21 июля соответственно.

Сейчас государственная ветеринарная служба Псковской области проводит мероприятия в соответствии с приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».