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Общество

Сирота из Бежаницкого района не может получить квартиру на протяжении шести лет

На протяжении шести лет сирота из Бежаницкого района не может получить положенное по закону жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Местная жительница состоит на учёте в подразделении органа опеки и попечительства с 2014 года, желая получить жилую площадь, положенную ей по закону. Однако женщине до сих пор не предоставили жилое помещение.

По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании органов местного самоуправления предоставить указанному лицу благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения на территории Бежаниц.

Результаты рассмотрения искового заявления, направленного в интересах лица из числа детей-сирот, находятся на контроле в прокуратуре района.

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