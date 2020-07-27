Сирота из Бежаницкого района не может получить квартиру на протяжении шести лет

09:13, 27 июля 2020, ПАИ

На протяжении шести лет сирота из Бежаницкого района не может получить положенное по закону жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Местная жительница состоит на учёте в подразделении органа опеки и попечительства с 2014 года, желая получить жилую площадь, положенную ей по закону. Однако женщине до сих пор не предоставили жилое помещение.

По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании органов местного самоуправления предоставить указанному лицу благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения на территории Бежаниц.

Результаты рассмотрения искового заявления, направленного в интересах лица из числа детей-сирот, находятся на контроле в прокуратуре района.