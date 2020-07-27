В Пскове реставрируют здание бывшей художественно-ремесленной школы

10:37, 27 июля 2020, ПАИ

В Пскове продолжаются реставрационные работы в здании художественно-ремесленной школы имени Н.Ф. Фан-дер-Флита, построенного в ХХ веке. Как сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте», работы проводятся в рамках проекта «Музейный квартал».

В здании на Некрасова, 7, закончена реставрация фасада, вставлены окна. Оконные рамы выполнены из дерева. «Расстекловка будет такой же, какая была в 1913 году при постройке школы. Сохранились фотографии начала XX века», - отметили в музее.

Парадный зал сохранит те же шикарные люстры, что и до ремонта, изменится лишь их расположение на потолке. Архитектурные розетки уже готовы.

Также в проект «Музейный квартал» входят три памятника федерального значения: Дом Ксендза, Художественно-ремесленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты. Подпроекты реализуются в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.