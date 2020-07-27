30-тонную печь построят в Гельдтовой бане

13:14, 27 июля 2020, ПАИ

В Гельдтовой бане построят 30-тонную печь. Вокруг бани уже появился забор, кровля была разобрана, пишет газета «Псковская правда».

Предприниматель и собственник объекта Роман Кухи отметил, что баня будет отреставрирована, будет поставлена печка.

«Рядом, наверное, сделаем какой-то общепит, - добавил Кухи. – У нас сформировалась концепция и есть чёткое представление, что и как делать».

Сама структура и название «Гельдтова баня» не будет меняться. Роман Кухи отметил, что объект очень сложный за счёт того, что находится не в водоохранной, а в прибрежной зоне.

На первом этаже обновлённой бани будет общественная баня на 60 мест. Второй этаж будет занят тремя VIP-банями. В одноэтажной части здания будет располагаться общепит.