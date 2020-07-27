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Общество

Пляж с шезлонгами может появиться на реке Пскове у Гельдтовой бани

Фото: Дарья Хваткова.

Собственник Гельдтовой бани, расположенной в Финском парке на берегу Псковы, рассматривает возможность обустройства пляжа возле объекта. Об этом предприниматель Роман Кухи рассказал в интервью «Псковской правде».

Владелец Гельдтовой бани отметил, что он не против взять в аренду прилегающую территорию «для приведения ее в надлежащий вид». Более того, там можно обустройить небольшой пляж, поставить шезлонги и проводить мероприятия. «Если совместно с администрацией Пскова мы его сможем решить и взять в аренду прилегающую территорию для приведения ее в надлежащий вид, то мы готовы», - отметил он.

Роман Кухи уверен, что за участком должен быть закреплен кто-то, кто будет за ним ухаживать.

«На самом деле, там надо и русло чистить, и приводить дно в порядок, наверное, должен быть определенный проект углубления акватории, потому что там очень мелко и где купаться - непонятно. В любом случае мы готовы рассмотреть такую возможность», - заверил он.

Полную версию интервью читайте на сайте «Псковской правды».

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. Осенью 2019 года инвестор анонсировал свои намерения не оставлять объект и после реконструкции устроить здесь баню на 40 человек и кафе. Крышу Гельдтовой бани планируют заменить до 15 сентября. 

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