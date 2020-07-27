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Общество

Россельхознадзор предотвратил ввоз 17 тонн заражённых фруктов и ягод из Сербии

Ввоз 17,2 тонны заражённых фруктов и ягод из Сербии предотвратил Россельхознадзор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля запрещён ввоз 17,2 тонны фруктов и ягод из Республики Сербии.

Свежие груши, нектарины, ежевика и голубика следовали автомобильным транспортом из пригорода Белграда в адрес фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, расположенной в Нижнем Новгороде.

В ходе проведения контрольно‒надзорных мероприятий в партии подкарантинной продукции обнаружили живые имаго насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом.

Результаты экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили, что выявленные насекомые идентифицированы как клоп платановая кружевница (Corythucha ciliata Say), который является карантинным объектом для стран Евразийского экономического союза.

Было выдано предписание о возврате груза на сопредельную территорию.

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