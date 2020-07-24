«Партия Роста» выдвинула кандидата на пост главы Себежского района

14:29, 27 июля 2020, ПАИ

На пост главы Себежского района «Партия Роста» выдвинула кандидата Игоря Романова. Всего эта партия выдвинула более 60 кандидатов на муниципальные выборы, пишет газета «Псковская правда».

Игорь Романов баллотируется на пост главы Себежского района. Кроме того, он пытается избраться во все три районных собрания: как по спискам, так и по одномандатным округам. Лидер регионального отделения заявил, что найти кандидатов было достаточно сложно.

«Партия Роста» в Псковской области ни разу не выигрывала на выборах, при этом у партии также нет ни одного действующего депутата, а кандидаты партии, включая ее лидера Игоря Романова, на выборах, как правило, набирают результат, близкий к статистической погрешности. Зато активно участвуют в юридических битвах, опротестовывая регистрацию конкурентов.

Партию интересуют выборы депутатов представительных органов Невельского, Куньинского и Себежского районов, а также собраний депутатов волостей Псковского района.