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Общество

Иван Грибов рассказал, чем занимается в свободное время

Прокурор Псковской области Иван Грибов, представленный коллективу 7 июля, в интервью в рамках проекта ПАИ-live рассказал, что  любит большой теннис.

До переезда в Псков Иван Грибов регулярно занимался большим теннисом.

 «Старался пару раз в неделю уделить внимание, чтобы снять психологические  нагрузки и  отдохнуть от рутины, - поделился собеседник.

Также он рассказал, что вся его семья любит активный отдых: лыжи, подводное плавание - дайвинг. По дайвингу Иван Грибов даже получил сертификат любительского уровня и когда есть возможность, всегда занимается подводным плаванием. А вот бег псковский прокурор не любит,  и по утрам не бегает.

 

 

 

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