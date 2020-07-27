Иван Грибов рассказал, чем занимается в свободное время
Прокурор Псковской области Иван Грибов, представленный коллективу 7 июля, в интервью в рамках проекта ПАИ-live рассказал, что любит большой теннис.
До переезда в Псков Иван Грибов регулярно занимался большим теннисом.
«Старался пару раз в неделю уделить внимание, чтобы снять психологические нагрузки и отдохнуть от рутины, - поделился собеседник.
Также он рассказал, что вся его семья любит активный отдых: лыжи, подводное плавание - дайвинг. По дайвингу Иван Грибов даже получил сертификат любительского уровня и когда есть возможность, всегда занимается подводным плаванием. А вот бег псковский прокурор не любит, и по утрам не бегает.