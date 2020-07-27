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Общество

Более 30 дней продлится карантин из-за очага африканской чумы в Куньинском районе

Фото: Газета "Пламя".

В Куньинском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за возникновения очага африканской чумы свиней. Карантин продлится 30 дней после завершения мероприятий по ликвидации эпизоотического очага. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области  Вера Баданина.

21 июля экспертиза биологического материала свиней из домашнего хозяйства в деревне Слепнево Куньинского района выявила заражение африканской чумой. В связи с чем администрация района ввела карантин «до особого распоряжения».

Вера Баданина объяснила ПАИ, что специалисты уже блокировали очаг распространения чумы, ликвидировали несанкционированное захоронение зараженных свиней, сейчас же проводят дальнейшую зачистку в самом хозяйстве: разбирают все деревянные конструкции и проводят отчуждение инфицированных свиней, которых хозяин зарезал до установления диагноза.

В связи с тем, что владелец хозяйства произвел захоронение в 6,5 километрах от очага, профильный комитет расширил границы первой угрожаемой зоны с 5 до 10 километров.

Фото: Газета "Пламя".

На границах зоны организованы два ветеринарных поста, которые контролируют ввоз и вывоз животной продукции. На территории действуют ограничения на вывоз свиноводческой продукции, на перемещение живых свиней и на вывоз кормов и сена. Продукцию, произведенную промышленным способом, ввозить и вывозить не запрещается: необходимо лишь предоставить товарный чек, который подтвердит происхождение сырья.

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