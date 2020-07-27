Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам

14:59, 27 июля 2020, ПАИ

Владельцы небольшого хозяйства в деревне Слепнево Куньинского района вывезли и несанкционированно захоронили свиней, зараженных африканской чумой, в 6,5 километрах от возникновения очага. В связи с этим радиус первой угрожаемой зоны в Куньинском районе пришлось расширить до 10 километров. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Руководитель профильного комитета рассказала, что захоронение специалисты уже отработали: туши выкопали и уничтожили по ветеринарно-санитарным правилам.

«Там все блокировано. Осталось только провести отчуждение, - объяснила Вера Баданина. - Сейчас проводится зачистка эпизоотического очага: разбираются все деревянные конструкции, все будет вычищаться».

У хозяина, который пострадал, лежат три прирезанные туши, которые также заберут специалисты. «Когда мы пришли и установили диагноз, Живых свиней уже не было!», - пояснила председатель комитета по ветеринарии.

Ранее Псковская областная ветеринарная лаборатория при исследовании проб от домашних свиней в деревнях Пески Оржаны Порховского района и Слепнево Куньинского района обнаружила генетический материал африканской чумы свиней, после чего в Куньинском районе ввели режим ЧС.