Новый прокурор Псковской области рассказал, почему решил стать прокурором

15:32, 27 июля 2020, ПАИ

Новый прокурор Псковской области Иван Грибов рассказал, почему решил стать прокурором в интервью в эфире ПАИ-livе 27 июля.

«Я первый прокурор в семье, дед и отец были военными, к прокуратуре не имели отношения», - отметил Иван Грибов.

Прокурор рассказал, что учился на юридическом факультете, когда пошёл на практику в прокуратуру.

«Работа показалась интересной, поэтому и пошёл по этому направлению», - подчеркнул Грибов, добавив, что практика была у следователей прокуратуры и будучи студентом ему приходилось заниматься расследованием уголовных дел.

«Я стал задерживаться на работе допоздна и понял, что готов работать в этом направлении с большим желанием, готов жертвовать личным временем», - отметил прокурор.

Иван Грибов отметил, что прокурор – это универсальная должность, которая обязывает организовывать работу всех направлений.