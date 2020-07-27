0
17:02
Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич
16:49
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
16:40
В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1
16:21
Стартовала продажа билетов на поезд Псков – Евпатория
15:53
Грозы надвигаются на Псковскую область
15:21
Призер Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80
15:06
Прокурор Псковской области Иван Грибов дал эксклюзивное интервью ПАИ-live
Еще новости
Общество

Прокурору Псковской области приходится часто задерживаться на работе

Иван Грибов

Новый прокурор региона Иван Грибов признался, что ему нередко приходится задерживаться на работе. О режиме работы коллектива областной прокуратуры Иван Грибов рассказал в эксклюзивном интервью ПАИ-live 27 июля.

«Сейчас многое надо понять, вникнуть. А чтобы понять проблему, недостаточно бумагу прочитать. Процесс аналитики требует много времени, задерживаться приходится, это нормально», - отметил главный прокурор региона.

При этом остальные сотрудники прокуратуры, по мнению Ивана Грибова, задерживаться на работе не должны. «Я не придерживаюсь правила заставлять людей делать много лишнего, чтобы люди могли успеть все сделать. У каждого есть семьи и личная жизнь, не вижу смысла заставлять сидеть на работе без надобности. Все нужно выполнять в рабочее время, задача руководства – четко обозначить задачи, чтобы у людей было понимание, что будет сегодня, завтра и послезавтра», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковская прокуратура готова реагировать на обращения в соцсетях Прокурору Псковской области приходится часто задерживаться на работе Прокурор Псковской области Иван Грибов дал эксклюзивное интервью ПАИ-live Сергей Аржаников – о состоянии рынка труда, видах пособий, сроках их получения и самых востребованных на сегодня вакансиях Стадион «Машиностроитель» увеличится в два раза после реконструкции 300 безработных в неделю фиксируют в Псковской области О ситуации на рынке труда Псковской области – в прямом эфире ПАИ-live Гостем ПАИ-live станет председатель комитета по труду Сергей Аржаников 50 миллионов рублей рассчитывает выиграть Пыталовский район в конкурсе малых городов К осени в Пыталово завершат ремонт улицы Красноармейской
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич
27 июля 2020
Комитет по культуре выразил соболезнования по поводу смерти Марины Гриневич
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
27 июля 2020
20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку
В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1
27 июля 2020
В конце августа в Пскове состоится официальное открытие музыкальной школы №1
Стартовала продажа билетов на поезд Псков – Евпатория
27 июля 2020
Стартовала продажа билетов на поезд Псков – Евпатория
Грозы надвигаются на Псковскую область
27 июля 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Призер Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80
27 июля 2020
Призер Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80
Прокурор Псковской области Иван Грибов дал эксклюзивное интервью ПАИ-live
27 июля 2020
Прокурор Псковской области Иван Грибов дал эксклюзивное интервью ПАИ-live
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам
27 июля 2020
Больных африканской чумой свиней в Куньинском районе захоронили не по правилам

Идет загрузка...