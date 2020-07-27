Прокурору Псковской области приходится часто задерживаться на работе

15:36, 27 июля 2020, ПАИ

Новый прокурор региона Иван Грибов признался, что ему нередко приходится задерживаться на работе. О режиме работы коллектива областной прокуратуры Иван Грибов рассказал в эксклюзивном интервью ПАИ-live 27 июля.

«Сейчас многое надо понять, вникнуть. А чтобы понять проблему, недостаточно бумагу прочитать. Процесс аналитики требует много времени, задерживаться приходится, это нормально», - отметил главный прокурор региона.

При этом остальные сотрудники прокуратуры, по мнению Ивана Грибова, задерживаться на работе не должны. «Я не придерживаюсь правила заставлять людей делать много лишнего, чтобы люди могли успеть все сделать. У каждого есть семьи и личная жизнь, не вижу смысла заставлять сидеть на работе без надобности. Все нужно выполнять в рабочее время, задача руководства – четко обозначить задачи, чтобы у людей было понимание, что будет сегодня, завтра и послезавтра», - сказал он.