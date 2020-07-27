Во всероссийском форуме «Таврида» в 2020 году примут участие 9 жителей Псковской области

16:20, 27 июля 2020, ПАИ

Девять жителей Псковской области примут участие во всероссийском форуме «Таврида». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

27 июля в Крыму стартовала третья интерактивная смена (антишкола) Всероссийского форума деятелей культуры и искусств «Таврида». Она посвящена новой визуальной культуре.

К участию в этой смене приглашены перформеры, авторы инсталляций, художники, скульпторы, графики, художники новых медиа, арт-критики, арт-менеджеры, кураторы.

Псковскую область представляют художник-любитель из Пскова Григорий Приймачук и художник, сотрудник Опочецкого районного Дом культуры Яна Зонова.

В ходе общения участники форума познакомятся с экспертами в сфере галерейного бизнеса, теории искусства, арт-журналистики, состоявшимися художниками и лидерами мнений. Программа антишколы включает в себя образовательные блоки популярных центров искусств и фестивалей, а также школ фотографий и мультимедиа.

Во второй смене всероссийского форума — антишколе современных музыкальных направлений принял участие пскович Илья Иванов. Всего на «Тавриде» 2020 года от Псковской области побывают 9 человек.

Напомним, Всероссийский форум деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму продлится три месяца, с 10 июля по 10 октября 2020 года. В рамках мероприятия запланировано 10 антишкол, посвященных музыке, кино, архитектуре, индустрии моды, изобразительному искусству, хореографии и т. д. В них принимают участие деятели культуры и искусств профильных направлений в возрасте 18–35 лет со всех регионов России. Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина.