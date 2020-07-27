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Общество

Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ

Фото Дарьи Хватковой.

В ПсковГУ было подано более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Поступающие из разных регионов нашей страны и из-за рубежа – от Эстонии до Республики Бурятия – уже подали более 3,5 тысяч заявлений через электронные личные кабинеты.

По всем уровням образования подано более 3 500 заявлений: 1 100 – на программы среднего профессионального образования, 1 600 – бакалавриата и специалитета, 800 – магистратуры.

Самыми популярными программами среднего профессионального образования являются «Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Среди поступающих на бакалавриат и специалитет спросом пользуются такие программы как «Лечебное дело», «Юриспруденция», «Экономическая безопасность», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и коррекционная педагогика», Специальное (дефектологическое) образование, программа «Логопедия».

ПсковГУ выбирают абитуриенты из Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Волгоградской, Курской, Тверской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Карелии, Республики Коми, Республики Бурятии, Республики Башкортостан, Мордовии, Краснодарского края, Пермского края, Ханты-Мансийского АО и Ставропольского края, а также из-за рубежа, в частности, Эстонии и Латвии.

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