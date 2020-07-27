ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
Заслуженный мастер спорта по академической гребле, трёхкратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер XXII летних Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80.
С этой важной датой 27 июля псковскую спортсменку поздравил председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.
40 лет назад на Олимпиаде 1980 года Нина Черемисина в составе парной четвёрки с рулевым по академической гребле завоевала серебро, а в составе распашной четверки – бронзу.