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ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80

Заслуженный мастер спорта по академической гребле, трёхкратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер XXII летних Олимпийских игр Нина Черемисина принимает поздравления с 40-летием Олимпиады-80.

С этой важной датой 27 июля псковскую спортсменку поздравил председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

40 лет назад на Олимпиаде 1980 года Нина Черемисина в составе парной четвёрки с рулевым по академической гребле завоевала серебро, а в составе распашной четверки – бронзу.

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